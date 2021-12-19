Врач Максим Петкевич рассказал об основных симптомах онкологии

Врач-эндоскопист Петкевич пояснил о важности раннего распознавания рака. Специалист рассказал о главных симптомах онкологии.

С раком разных отделов толстой кишки ежегодно сталкиваются около 900 тысяч человек во всем мире. Петкевич сообщил, что колоректальную онкологию в 95% случаев можно предотвратить с помощью ранней диагностики. Врач рекомендует всем людям при достижении 50-летнего возраста проходить скрининговое обследование, даже если для этого нету видимых причин. Симптомы рака толстой кишки: боль в животе, одышка, длительные запоры, быстрая утомляемость, кровь в кале. Выявить проблемы с кишечником можно с помощью различных анализов или колоноскопии.

Максим Петкевич напомнил, что рак шейки матки и молочной железы остаются лидерами онкологии у женщин. Нужно хотя бы раз в два года проходить маммографическое обследование после 50 лет. При выявлении увеличенных лимфатических узлов под мышкой, уплотнений на груди, изменения формы, дискомфорта и необычных выделений можно заподозрить опухоль молочной железы. Рак шейки матки может грозить всем женщинам, которые живут половой жизнью. В основном причиной патологии является вирус папилломы, который может навредить и девственнице. Для предотвращения и раннего выявления болезни необходимо регулярно посещать гинеколога.

Рак предстательной железы – наиболее распространенное заболевание мочеполовой системы у мужчин. Петкевич подчеркнул, что эту болезнь сложно диагностировать, так как она развивается очень медленно и бессимптомно. При прогрессировании рака могут появиться проблемы с эректильной функцией, боли при мочеиспускании, полиурия. Врач советует всем мужчинам старше 40 лет пройти обследование простаты. Для этого сначала необходимо посетить уролога, который может направить на МРТ или сдачу анализов.

Источник: solenka.info