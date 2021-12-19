Китайская государственная “Корпорация развития” выкупила у США замороженную с 1990-х годов доменную зону Сибири

Китайская государственная “Корпорация развития и перспективы” (發展與展望) выкупила у американской организации ICANN права на зону .sb (Siberia, Сибирь), появившуюся в 1990-х годах, но не использовавшуюся по назначению.

Сделка была инициирована ещё в 2015 году, но затем администрация Дональда Трампа приостановила её.

Доменная зона .sb была зарегистрирована в 1992 году по инициативе Генри О’Райана, советника президента России Бориса Ельцина. Наряду с ней тогда появился и домен .ts для Татарстана. Обе зоны были делегированы только в 1999 году, а уже в 2000-м их работу приостановили по требованию российской стороны (официально это было оформлено через письмо от института развития общественных сетей, “РосНИИРОС”). Впоследствии домен Татарстана разделегировали, а домен Сибири передали на правах аренды Соломоновым островам.

В Пекине официально не прокомментировали цель сделки и не назвали ее сумму, но подтвердили, что она окончательно прошла согласования с обеих сторон и вступит в силу с 1 июня 2022 года. Третьим участником выступили власти Соломоновых островов – они получат от Китая “отступные” в размере 47 млн долларов США и гарантию возможности продления уже зарегистрированных доменов до 2035 года. В апреле стартуют передача инфраструктуры сибирской зоны .sb на обслуживание китайскому провайдеру CN NIC, управляющему также национальным доменом .cn.

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