 

“Самый крутой подарок”, “Мимими”. Астафьева показала, что нашла в постели в День святого Николая

19.12.2021, 15:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“А у Николая хороший вкус. Смотрите-ка, что я нашла. А вы?” – подписала 36-летняя певица свою публикацию.

“Такой милый”, – написала barbina_evgeniya.

“Это самый крутой подарок”, – прокомментировала viktoriarogov.

“Мимими”, – отреагировала пользователь zero_mess.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)

Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Эстонские ученые создали назальный спрей от коронавируса

15.03 / “Противно смотреть. Перебор”, “Болезнь или просто дно и срамота?”. 50-летний Тарзан оголился полностью

21.09 / Глава Союза адвокатов РФ оценил просьбы дать Ефремову условный срок

12.03 / Эксперт разъяснил, как соцсети должны модерировать свой контент в разных странах

08.12 / «Защищали нас 30 лет» – бывшие российские и западные военные и чиновники призвали восстановить контакты России и НАТО

14.08 / Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 24 человек

29.04 / Лавров заявил, что “не навязываясь” предлагал Блинкену “обнулить” меры США против российских дипломатов

01.01 / “Сегодня зазвонил телефон”. Вакарчук рассказал о кознях недоброжелателей в первый день 2020 года и чем это закончилось год спустя

12.01 / Водитель самосвала не признал вину в ДТП с военными автобусами в Подмосковье

24.09 / Мать Саакашвили не стала кандидатом в депутаты парламента Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика