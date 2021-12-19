Епифаний спрогнозировал, когда большинство украинцев будет праздновать Рождество 25 декабря

“Мы уже разговаривали и анализировали. Хотя в этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года – было ли это искусственно создано? – я помню, в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против. Я действительно не против перехода, но чтобы это произошло правильно. Надо мудро поступать. У нас и так разделений достаточно. Нас пытаются делить и по языку, и по религии, по другим каким-то факторам”, – сказал он.

Епифаний отметил, что Рождество в Украине и сейчас отмечают 25 декабря, но по разным календарям.

“Да, эту ошибку надо будет исправить. Но традиция является традицией – укоренилась настолько, что если мы перейдем, то в большинстве случаев, я убежден, храмы 25 декабря будут пустыми, а 7 января – полными. И потому надо, чтобы народ все же созрел до этого, пришел сознательно, и когда мы все вместе. Но этот процесс постепенно, как мы видим, продолжается, увеличивается количество приверженных изменению. Я думаю, что в следующие 10 лет мы увидим, что эти цифры изменятся, – добавил он. – Будем прогнозировать, что 10 лет. А дальше будем видеть. Это трудно так предвидеть”.

Контекст:

С 2017 года по решению Верховной Рады в Украине выходными днями объявлены и 25 декабря, и 7 января. Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессия в разные даты, “ГОРДОН” писал в январе 2020 года.

В 2019-м и 2020 году митрополит Епифаний высказывал такую же позицию о возможности переноса Рождества. Он говорил, что опирается в этом вопросе на результаты социологических исследований и считает, что переход – “это вопрос времени”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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