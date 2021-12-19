“Война – дело всех”. Данилов заявил, что в плане обороны Украины впервые прописаны действия для всех институтов

“Раньше план обороны – это был только Генштаб, Вооруженные силы и группировки, относящиеся к сектору безопасности и обороны. Этот план обороны – более широкий документ. Все соответствующие ведомства, которые имеют к этому отношение, уже определены как структуры, которые будут принимать в этом участие”, – рассказал Данилов.

Секретарь СНБО пояснил, что речь, в частности, о центральных органах исполнительной власти, органах местного самоуправления.

“Если, не дай бог, будет война, то война – это дело всех. Не может быть такого, что одни органы будут привлечены, а другие будут наблюдать, чем все это закончится. Это было в свое время, когда Российская Федерация через инфильтрацию своих генералов, своих агентов здесь оказала тотальное влияние на наш сектор обороны, когда у нас министром обороны был гражданин Российской Федерации, и даже не один”, – добавил он.

Контекст:

В сентябре 2019 года Зеленский подписал закон “Об обороне Украины”, автором которого он и является.

В законе разъясняется, что план обороны Украины – это составная часть оборонного планирования, содержащая совокупность документов, которые определяют содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защите в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В марте 2020 года Зеленский утвердил структуру плана обороны Украины, а также поручил Кабинету Министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой.

В октябре 2021 года Совет национальной безопасности и обороны утвердил план обороны Украины.

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