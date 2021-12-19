Гинцбург исключил необходимость обновлять «Спутник V»

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что на сегодняшний день необходимости обновлять вакцину «Спутник V» нет, в случае потребности есть возможность в течение пары недель обновить препарат.

«Такой проблемы для тех, кто использует «Спутник V», как необходимость замены вакцинного штамма, в настоящее время точно не стоит. Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель», – сказал Гинцбург в эфире «Россия 1».

По его словам, ревакцинироваться «Спутником V» можно каждые 6 месяцев и бесконечное количество раз. Также Гинцбург заявил, что исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет займут около 3 месяцев.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи добавил, что клинические исследования препарата против COVID, который будет «давить» размножение вируса, планируется начать во второй половине 2022 года.

«Второй препарат, клинические исследования, которого начнутся, я думаю, во второй половине 2022 года, это низкомолекулярная химия, которая будет, непосредственно, давить размножение вируса у больных, которые уже находятся даже и на тяжелых стадиях, это совершенно тоже необходимый препарат, который будет фактически страховать, если заболевший не провакцинировался», – сказал он.

По его словам, клинические исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID планируется начать 5-10 января и завершить за 2-3 месяца.

Гинцбург подчеркнул, что пандемия закончится, когда антитела будут у 70-75% населения. «Это можно сделать, если в течении 6 месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом», – сказал он.

Кроме того, по его словам, препарат от бактериальных осложнений у заразившихся COVID-19 Фтортиазинон проходит клинические испытания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев.

Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Ранее в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.