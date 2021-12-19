 

В ВОЗ назвали сроки инспекции на производство «Спутника V»

19.12.2021, 15:34, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) напоминает, что ожидает полный пакет документов по российской вакцине «Спутник V» в конце декабря, сообщил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

«Получение документов ожидается к концу декабря 2021 года. Нельзя ожидать, что инспекция пройдет до того, как данные будут получены и рассмотрены», – цитирует его РИА «Новости».

Язаревич подчеркнул, что заявление о сроках подачи документов было озвучено в ходе встречи представителей ВОЗ и РФПИ в Женеве в конце ноября.

Представитель ВОЗ добавил, что после получения и рассмотрения заявки и соответствующих ответов со стороны ВОЗ на проведенные проверки заявителю будет сообщено о том, нужно ли проведение инспекции на месте.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее в Кремле заявили, что ВОЗ может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев.

Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

В начале декабря в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.



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