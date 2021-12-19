 

Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве

19.12.2021, 15:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Больные, которые находятся в реанимации, – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <…> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме. 

6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Украинская группа Go-A выступила в полуфинале “Евровидения 2021”. Видео

17.06 / Эриксену, который пережил остановку сердца на Евро 2020, имплантируют кардиовертер-дефибриллятор

24.06 / Украина и Италия вышли из российского проекта по изучению Вселенной

05.11 / В Египте обнаружили еще одного Сфинкса

13.05 / Командующий Северным флотом назвал число поступающих в 2021 году новых единиц вооружения

13.08 / В Луганской области подросток открыл стрельбу, ранен 13-летний мальчик – полиция

30.06 / Пребыванию Чехова в Сибири посвящена выставка в Иркутске

06.08 / Кличко предупредил о возврате строгого карантина в случае новой вспышки коронавируса

12.06 / Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю

31.08 / Xiaomi выпустила метеостанцию для умного дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика