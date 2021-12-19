Новый формат шоу «Источник звука» создает для зрителей эффект присутствия на концерте

С 4 ноября пользователи Youtube могут раз в месяц смотреть выпуск нового проекта «Источник звука». Гость первого выпуска – Ольга Серябкина, после нее настал черед Сергея Сироткина – звезды инди-музыки. Затем в кадре появился авторский проект Шуры Би2 – группа Куртка Кобейна, играющая электронный рок.

Каждый выпуск включает исполнение четырех композиций одним музыкантом, которые они выбирает сам. При этом специально для шоу осуществляется создание оригинальных аранжировок.

Авторы шоу позаботились о создании эффекта присутствия на реальном концерте – это достигается за счет нового формата, придающего мягкий саунд наиболее известным и любимым песням. Привычная концепция перформансов на крупных площадках уступает место интимной атмосфере, которая вместе с ламповым звуком позволяет артисту предстать перед зрителями в новом свете.

Важнейшая часть шоу – выполненная в виде уютной и стильной гостиной концертная площадка. Для проведения съемок избрана камерная локация, благодаря зрителя окутывает теплая волна живой музыки.