Мнение: Корпорация Россия

Как ни печально…

Но очевидная неудача т.н. “Марша несогласных” в прошлые выходные доказывает, что вся “Другая Россия” с ее невнятным “протестом вообще” и полной политической импотенцией ВСЕХ лидеров (Касьянов-Каспаров-Лимонов-Хакамада) бодро идет ко дну. Что, собственно, и требовалось доказать.

На фоне полного банкротства других оппозиционных сил это не может не настораживать. “Яблоко”, очевидно, давно сгнило, СПС в Перми окончательно доказал, что превратился в партию вообще без идеологии, типа “Единой России”, ДПНИ со своим опереточным “Русским маршем” облажались несколько раньше.

Что ж, “дальше действовать будем мы!” Не отдавать же страну на растерзание “Единой и Справедливой России”.

Надо только четко понимать, чьи интересы придется “прижимать” будущей РЕАЛЬНОЙ оппозиции, с КЕМ придется ей бороться по-настоящему. Если попросту – с “Газпромом”. Ибо вся нынешняя российская власть, причем СВЕРХУ ДОНИЗУ – это не более чем некий “социально-административный отдел” РАО “Газпром”.

В той же мере, в какой большая часть официальной российской прессы, радио и телевидения является “департаментом по связям с общественностью” того же РАО (2006)

РОВНО 15 лет назад написал. А звучит свежо!