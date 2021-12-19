 

Мнение: Корпорация Россия

19.12.2021, 15:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как ни печально…
Но очевидная неудача т.н. “Марша несогласных” в прошлые выходные доказывает, что вся “Другая Россия” с ее невнятным “протестом вообще” и полной политической импотенцией ВСЕХ лидеров (Касьянов-Каспаров-Лимонов-Хакамада) бодро идет ко дну. Что, собственно, и требовалось доказать.
На фоне полного банкротства других оппозиционных сил это не может не настораживать. “Яблоко”, очевидно, давно сгнило, СПС в Перми окончательно доказал, что превратился в партию вообще без идеологии, типа “Единой России”, ДПНИ со своим опереточным “Русским маршем” облажались несколько раньше.

Что ж, “дальше действовать будем мы!” Не отдавать же страну на растерзание “Единой и Справедливой России”.

Надо только четко понимать, чьи интересы придется “прижимать” будущей РЕАЛЬНОЙ оппозиции, с КЕМ придется ей бороться по-настоящему. Если попросту – с “Газпромом”. Ибо вся нынешняя российская власть, причем СВЕРХУ ДОНИЗУ – это не более чем некий “социально-административный отдел” РАО “Газпром”.

В той же мере, в какой большая часть официальной российской прессы, радио и телевидения является “департаментом по связям с общественностью” того же РАО (2006)

РОВНО 15 лет назад написал. А звучит свежо!

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Мнение: И глумится горбатый главарь

31.05 / Какие цвета одежды отлично маскируют пятна от пота: 3 правила на каждый день

29.07 / Ученые: Апноэ во сне увеличивает риск внезапной смерти

18.07 / Мнение: “Кто вас сюда звал?!”

13.04 / Политолог Усов заявил о готовности властей Белоруссии развязать войну против общества: Свободомыслие опасно

30.10 / Диетолог раскрыла секрет быстрого выздоровления при вирусных инфекциях

28.11 / Мнение: Льготные дома для молодежи, квартирный контраст и строительство с помощью молотка

26.08 / Скандалы: Смерть «Бизнес Молодости»

29.06 / Мазок с телефона позволяет точно выявить заразного человека

01.04 / Эксперт: Пасху на Западе превращают в “административный” праздник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика