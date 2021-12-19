“Ух, какие сисяндры”. Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала фигуру в бикини
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Для ролика Покрещук позировала на берегу водоема. В кадре она опускала голову вниз, размахивая розовыми волосами.
Свою публикацию Покрещук оставила без подписи.
“Фигура – огнище”, – написала neololum.
“Ух, какие сисяндры. Одно загляденье”, – прокомментировала alevtina_pilinskaya.
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Контекст:
Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.
В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”.
Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.
В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике. А в октябре она впервые показала грудь после пластической операции, которую также сделала в Турции.
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