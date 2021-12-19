Украина попросила у США предоставить ей зенитно-ракетные комплексы Patriot – СМИ

Канал подчеркивает, что администрация США все еще раздумывает, поставлять ли больше вооружений и техники украинцам, после того как уже были предоставлены за последние два месяца противотанковые ракетные комплексы Javelin, центры командования запусками, патрульные катера класса Island, аптечки первой медицинской помощи, защищенные радиостанции, электронное, медицинское оборудование, двигатели, генераторы, запчасти, а также малокалиберное оружие и патроны.

В частности, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан выразил обеспокоенность тем, что такие поставки могут быть расценены Россией как крайне провокационные в тот момент, когда США, Европа и НАТО пытаются добиться от Москвы деэскалации. Тем не менее Белый дом не исключает любую помощь Украине, кроме размещения американских войск на территории страны.

Patriot – американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении армии США и армий стран-союзников. Производится группой американских компаний во главе с Raytheon.

Контекст:

Призывы обеспечить Украину оружием звучат на фоне того, что Россия стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что возле границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

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