Зеленский может использовать закон об олигархах против нелояльных ему бизнесменов, это вызывает опасения у западных дипломатов – СМИ

В материале анализируют слова Зеленского о якобы готовящемся государственном перевороте и украинском миллиардере Ринате Ахметове.

Эти слова Зеленского “обеспокоили аналитиков и западных дипломатов, учитывая повышенную российскую угрозу и многочисленные проблемы, включая низкий уровень вакцинации против COVID-19 и большое количество смертей в стране”, пишет газета.

Опрошенные изданием аналитики и эксперты высказали мнение, что закон об олигархах, который был принят и подписан президентом этой осенью, может быть использован Зеленским для выборочного подавления нелояльных бизнесменов.

Директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает, что в этой ситуации “вопрос в том, применяется ли одинаковый подход ко всем олигархам”. Она обратила внимание, что медиа, принадлежащие бизнесмену Игорю Коломойскому, положительно освещают деятельность президента.

Закон о олигархах, по мнению западного дипломата, который говорил с журналистами, был “не лучшим решением”. Обезвредить олигархов можно путем улучшения антимонопольного законодательства, ускорения судебной реформы и создания антикоррупционных институтов, сказал собеседник издания.

“Эти вещи будут иметь большее влияние в среднесрочной и долгосрочной перспективе”, – подчеркнул он.

Контекст:

Зеленский о возможной подготовке госпереворота объявил 26 ноября в ходе пресс-марафона, который транслировался в прямом эфире. Зеленский говорил, что планы организовать госпереворот являются “подставой бизнесмена Рината Ахметова”. “Я считаю, что это операция, его втягивают в войну против государства Украина. Считаю, что он начал ее, считаю, что это будет его большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа, против президента, который избран народом Украины”, – заявил президент.

Ахметов обвинения Зеленского назвал “сплошной ложью”. “Моя позиция была и будет однозначная: независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают”, – подчеркнул он.

СБУ 29 ноября объявила об открытии уголовного производства о “подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти”. Деталей о нем не сообщали.

Доказательств подготовки переворота за это время власти Украины не обнародовали, но экс-глава МВД Арсен Аваков сообщил, что после слов Зеленского за два часа акции всех украинских компаний на Лондонской бирже упали.

Заместитель Арахамии во фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук считает, что госпереворот не состоялся в связи с тем, что глава государства “сыграл на опережение”. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает: заявление Зеленского, что он владеет информацией о готовящемся госперевороте, позволило предотвратить его.

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