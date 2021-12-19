В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ
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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в РФ может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».
В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.
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В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.
Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.
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