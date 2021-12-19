 

За многократное превышение скорости тракториста лишили водительских прав

19.12.2021, 14:51, Разное
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52-летнего тракториста Валерия Мирошниченко из посёлка Светлый путь в Орловской области решением суда лишили водительских прав.

Он более 200 раз с января 2020 по ноябрь 2021 года был оштрафован за нарушение ПДД, передвигаясь по улицам населённого пункта со скоростью 120 км/ч при допустимом значении 60 км/ч.

– Гражданин Мирошниченко В.А. демонстративно отказывался признавать свою ответственность за совершение административных правонарушений, несмотря на убедительные доказательства, собранные средствами видеофиксации, апеллируя к тому факту, что его транспортное средство трактор МТЗ-80 якобы не может развивать скорость, указанную в протоколах. Техническая экспертиза доказала обратное – камера фиксации нарушений ПДД в посёлке Светлый путь прошла сертификацию, что дезавуирует объяснения Мирошниченко. В виду социальной опасности правонарушителя суд вынес постановление о лишении его водительских прав сроком на два года, – заявили в пресс-службе суда.

Также суд предписал трактористу выплатить в пользу государства 200 тысяч рублей: 130 тысяч штрафа и 70 тысяч за судебные издержки.

В Управлении ГИБДД по Орловской области сообщили, что ввиду повышенной опасности участка в посёлке Светлый путь в 2022 году установят в населённом пункте ещё два устройства для фиксации нарушений и ограничат допустимую скорость до 40 км/ч.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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