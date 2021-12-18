Мнение: Письмо: “А вот же, роза”

Автор пишет, что читает блог 4 или 5 лет, радуется, что мозги встают на место, и спрашивает: насколько выгодно женщине быть инициатором секс-онли.

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domosedka_ksu

Добрый день, уважаемая Эволюция! Прошу разбора.

Мужик мне не подходит. Но секс хороший. Что делать))

Я ввязалась в секс-онли с мужчиной-ровесником, примерно равной ОЗ. Думала, что сознательно выбираю такой формат и мне ничего не нужно от него, кроме одного. Сама затащила его в постель. Но теперь меня шатает, мне хочется, чтобы он влюбился. Но, кажется, никто из нас не влюбился. И я не понимаю, закончить эти отношения или продолжать. Не теряю ли я себя? Не надеваю ли корону? Сколько может безопасно этот треш продолжаться?

Мне 32, фрилансер, в разводе. Симпатичная. Есть сын, 6 лет. Есть квартира-однушка, досталась от бабушки. Живём в ней вдвоём с сыном. Развелась с мужем 2 года назад. По моей инициативе, но в ответ на его косяки (изменял, денег не было вообще, и т.д.).

На сайте знакомств познакомились с Н. Он спросил мой инстаграм. Немного переписывались там время от времени. Он часто выкладывает сториз — работу свою, провода какие-то перепутанные, матерные приколы — иногда смешные, иногда неприятные. Я поняла уже тогда, что паренёк совсем простой, не подходит мне. Я читаю много, работаю с текстами, люблю авторское кино… Ему тоже 32, в разводе, есть дочь 8 лет, дочь живёт с бывшей женой. Он говорит, что дочка — самое дорогое, что у него есть. Но ездит к ней 1-2 раза в месяц.

Один раз он прислал такое спонтанное и забавное голосовое сообщение, что мне стало интересно. И с того момента мы как-то больше начали общаться. Первый раз встретились буквально на полчаса. Я с ребёнком гуляла в парке, он приехал поздновато, когда мы уже замёрзли. Подбросил нас до дома, поболтали в машине.

И, когда я увидела его улыбку, случилось то, что бывает иногда со мной, но, клянусь, не часто. Когда я вижу человека и понимаю, что он очень хорош в постели. И что я хочу как можно быстрее его туда затащить. При этом я по-прежнему хорошо осознавала, что парень очень простой, не моего поля ягода. И говорим мы на разных языках, и никаких отношений нам не построить. Ну, для примера — в моём кругу люди не матерятся просто так, без веского повода. А у него это просто как обыденная составляющая речи, он просто даже не замечает этого. Я люблю русский рок, а он рэп, клубы. И т.д.

На второе свидание мы сходили в кино. И у меня как раз в этот день ребёнка бабушка забрала с ночевкой. Что бывает очень редко, раз в месяц. Я понимала, что для первого раза рано, но всё-таки не удержалась и затащила Н. к себе домой. Больше часа мы разговаривали и пили чай, потом я сама предложила: “Может, поцелуешь уже наконец?” – ну понятно, что было дальше. Впрочем, он был рад.

После этого пару дней писала ему какие-то нежности, рассказывала, как дела у меня. Он отвечал сдержанно. Я успокоилась и тоже почти не писала. Мысленно попрощалась уже… Через 4 или 5 дней у меня был день рождения. Выложила сториз в инстаграм: мол, принимаю поздравления. Он написал: поздравляю, желаю всего-всего. Я говорю: “спасибо, солнце!” И всё. Ни вопросов, ни допросов.

Вдруг он приезжает вечером этого дня с розой, с вином и с конфетами к моему подъезду. Выйди, говорит, на минуту. Вышла, он мне всё это подарил и уехал. Я совсем запуталась: думаю, может, это старый солдат и не знает слов любви? Может, ему проще поступками показать свои чувства?

Одновременно я понимаю: “Какие нафиг чувства? Ты сама его затащила в постель, даже не на 3 свидании, а на втором! Он даже не поухаживал за тобой — сводил в кино всего лишь! Наверняка считает какой-то дешёвкой, какие тут могут быть чувства”.

После этого было ещё 1 свидание: немного погуляли, поехали ко мне. Я чётко понимаю: мы очень разные, нам даже поговорить не о чем. Но секс замечательный, блин…

Я говорю себе: это мой голод? Нет, не голод, я готова отпустить его в любую минуту. Я не старая, не страшная. Я легко найду мужчину для секса в городе-миллионнике. (После развода были ещё одни отношения, меня звали замуж, мы жили вместе). Или это корона?

Понимаю, что Н. мне не нужен для отношений. Мне нужен мужчина с квартирой, с деньгами. Который не матерится через слово и его не стыдно познакомить с родителями, с друзьями. (Н. снимает квартиру с другом, зарплаты его хватает на съём жилья, алименты, еду – и всё). То есть уже сейчас понятно, что никакого развития не будет. Но мне бы хотелось, чтобы он был очарован и мечтал об этом развитии. А я вся такая тормозила бы динамику. А мне кажется, что этого нет. И я думаю: не слив ли это?

Сейчас мы переписываемся по вечерам в инсте, то он пишет первый, то я. Отношения как-то потеплели. Делимся планами, рабочими моментами. Но я не понимаю – он пишет из вежливости или нет? Девушке, с которой ты спишь, грех не написать раз в день? И я сама иногда пишу из вежливости – типа “вчера он написал спокойной ночи, надо сегодня первой спросить, как у него дела”)) Получается лажа какая-то.

Итак: я понимаю, что мы очень разные. Никаких отношений нам не построить. Я хочу от него только одного… Он от меня — не знаю, думаю аналогично. Но я же понимаю, что секс на моей территории — это моё очень большое вложение. И волнуюсь, не слив ли это, не пора ли это прекращать. Насколько выгодно женщине быть в такой позиции — инициатора секс-онли? Долго ли можно находиться в такой ситуации или лучше быстрее закончить? Я понимаю, что привязываюсь, думаю о нём. Каждый день я думаю о том, как же сильно он мне не подходит, и его фигура наверное от этого растёт?)

А ещё от него много пользы. Заберёт, отвезёт, подвезёт. Установил мне пиратский ворд, настроил время на микроволновке, нажарил блинов с утра….

Я понимаю, что он, вероятно, не влюблён. Потом достаю из шкатулочки розу, думаю – а вот же, роза) Более того, и я не влюблена. Но боюсь увязнуть, что ли, и навредить себе.

Вопрос мой такой: продолжать ли эти отношения и посмотреть, куда они нас заведут?

Или прекратить?

Или не прекращать, но первой не писать, в гости не звать, совместный досуг не предлагать?

Или наоборот — больше писать, предлагать куда-то сходить с детьми?

Спасибо, что Вы есть! Читаю Вас уже 4 или 5 лет. Так здорово, когда мозги встают на место!))