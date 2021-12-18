 

Минстрой обязал управляющие компании оснастить подъезды домов домофонами, считывающими QR-коды

18.12.2021, 12:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минстрой обязал управляющие компании оснастить подъезды всех российских многоквартирных домов умными домофонами со считывателями QR-кодов о наличии вакцинации.

– Это позволит в точности соблюсти принятый Госдумой закон о доступе в общественные места по QR-кодам, ведь как мы знаем любая улица также являются общественными местом. Таким образом мы максимально позаботимся о гражданах, об их здоровье, запретив им при отсутствии QR-кодов покидать квартиру, но в качестве исключения позволим заниматься спортом в подъезде, выполняя пробежку по ступенькам, и в качестве развлечений для невакцинированных детей – катание на лифте, – сообщили в ведомстве.

Компании, устанавливающие умные домофоны, положительно оценили инициативу министерства и уже готовят новые модели устройств, а для недавно установленных современных моделей предложат обновление прошивки, которое позволит считать QR-код имеющейся камерой домофона.

Московские власти инициативу также поддержали и рекомендовали ее ко внедрению в других регионах, выразив желание поделиться своим опытом установки видеокамер на каждый подъезд по программе «Безопасный город».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Скандалы: Главная по космодрому

25.10 / Возможное размещение ракет США на Украине сравнили с Карибским кризисом 1962 года

21.11 / Эмираты без шариата

18.04 / Спецслужбы России и Белоруссии раскрыли подробности готовившегося покушения на Лукашенко

09.07 / Скандалы: Суд не поддержал «Прогресс»

14.12 / Ольга Зуева показала редкое фото подросшей дочери Козловского

02.07 / Триумф? – Это чей угодно триумф, только никак не триумф «доверия президенту Путину»

02.11 / Сода для зубов и не только: правила красоты Джулии Робертс, позволяющие в 50+ выглядеть не старше 40

18.04 / За что травят Зиверт? – Личное мнение

16.08 / Премьер-министр Канады объявил о досрочных федеральных выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика