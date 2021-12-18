Минстрой обязал управляющие компании оснастить подъезды домов домофонами, считывающими QR-коды

Минстрой обязал управляющие компании оснастить подъезды всех российских многоквартирных домов умными домофонами со считывателями QR-кодов о наличии вакцинации.

– Это позволит в точности соблюсти принятый Госдумой закон о доступе в общественные места по QR-кодам, ведь как мы знаем любая улица также являются общественными местом. Таким образом мы максимально позаботимся о гражданах, об их здоровье, запретив им при отсутствии QR-кодов покидать квартиру, но в качестве исключения позволим заниматься спортом в подъезде, выполняя пробежку по ступенькам, и в качестве развлечений для невакцинированных детей – катание на лифте, – сообщили в ведомстве.

Компании, устанавливающие умные домофоны, положительно оценили инициативу министерства и уже готовят новые модели устройств, а для недавно установленных современных моделей предложат обновление прошивки, которое позволит считать QR-код имеющейся камерой домофона.

Московские власти инициативу также поддержали и рекомендовали ее ко внедрению в других регионах, выразив желание поделиться своим опытом установки видеокамер на каждый подъезд по программе «Безопасный город».

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