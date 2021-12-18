 

“Мама убьет меня”. Сын Шварценеггера показал, что сделал со своими волосами

18.12.2021, 12:48, Новости дня
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 В кадре актер перебирал перекрашенные волосы рукой.

“Мама убьет меня”, – подписал он публикацию, которую в соцсети посмотрели больше 140 раз.

“Ты отлично выглядишь с любым цветом волос”, – прокомментировала видео мама актера – американская журналистка и публицист Мария Шрайвер.

“Нет, сначала ты попадешь в мои руки”, – написала сестра актера – американская писательница Кэтрин Шварценеггер.

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Публикация от Patrick Schwarzenegger (@patrickschwarzenegger)

Контекст:

Патрик Шварценеггер родился 18 сентября 1993 года в Лос-Анджелесе, США. В 15 лет он при помощи родителей основал свою компанию Project360 по производству мужской одежды. Работает моделью, у него подписан контракт с модельным агентством L.A. Models.

Популярность в кино Шварценеггеру принесла роль в фильме “Одноклассники 2”, и главная роль в романтической драме “Полночное солнце”.

Осенью 2014 года Шварценеггер начал встречаться с американской певицей Майли Сайрус. В апреле 2015 года пара рассталась.

У него есть две старших сестры Кэтрин (1989) и Кристина Мария Аврелия (1991), младший брат Кристофер Сарджент (1997) и единокровный брат Джозеф Баэна (1997).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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