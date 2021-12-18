Times – Дания арендует косовскую тюрьму, чтобы решить проблему с иностранными преступниками

Дания планирует организовать тюрьму в Косове, чтобы разместить там 300 преступников-мигрантов, подлежащих депортации. Тем самым власти скандинавской страны надеются снизить давление на собственную пенитенциарную систему и ужесточить свою миграционную политику, пишет The Times.



Reuters

Дания планирует арендовать тюрьму в Косове, чтобы разместить там 300 иностранных преступников, подлежащих депортации. Возможно, это станет первой из многих инициатив такого рода в Европе, пишет The Times.

Тюрьму, в которой будут работать датские надзиратели и действовать датские законы, планируется зарезервировать для осуждённых неевропейского происхождения. Большинство из них после отбытия наказания отправят обратно на родину, поясняет издание.

Это уже не первая новая жёсткая мера в миграционной политике, которую принимают действующие власти скандинавской страны. Правительство во главе с представительницей Социал-демократической партии (СДПД) Метте Фредериксен уже начало возвращать беженцев в некоторые районы Сирии, приняло закон, лишающий определённые группы мигрантов их льгот, если они не найдут работу, и объявило, что хочет сократить количество соискателей убежища, ежегодно прибывающих в Данию, до нуля, отмечает The Times.

В этом году администрация Фредериксен предложила построить на балтийском острове Лангеланн центр содержания для 130 мигрантов-преступников, ожидающих депортации. Также ведутся переговоры о создании прибрежного центра по предоставлению убежища в Руанде.

Пенитенциарная система Дании сталкивается с чрезмерной нагрузкой: при населении в 5,8 миллионов число заключённых составляет более 4 тыс. человек и, по прогнозам, продолжит увеличиваться. Одновременно с этим власти испытывают серьёзные трудности с наймом тюремщиков.

Для решения проблемы правительство собирается увеличить бюджет пенитенциарной службы на 50% и организовать на территории Дании ещё три тюрьмы. При этом заключённых, которые угрожают тюремному персоналу или оскорбляют его, будут подвергать более строгому наказанию.

Самая спорная часть предложенных мер — это создание де-факто датской тюрьмы на Балканах. Правительство Фредериксен стремится избавиться от большинства из 368 приговоренных к депортации иностранных преступников. В официальном документе Минюста утверждается, что это обойдётся дешевле, чем их содержание в Дании, хотя ожидаемые траты не указываются.

По всей видимости, изначально идея, которая получила поддержку правительства, исходила от праворадикальной Датской народной партии (ДПП). Детали предложения планируется уточнить во второй половине следующего года.

Министр юстиции Ник Хёккеруп, также состоящий в СДПД, назвал пакет мер «историческим». Вместе с тем политик признал, что эта инициатива «не решит всех проблем пенитенциарной системы здесь и сейчас».

Левая партия «Красно-зелёная коалиция», которая обычно поддерживает правительство Фредериксен, заявила, что у неё есть вопросы относительно Косова. «Я просто не думаю, что мы можем согласиться на создание 300 тюремных мест в чужой стране, — сказала депутат от коалиции Роза Лунд. — Есть гораздо лучшие способы решить проблемы с вместимостью. У нас будет мало возможностей следить за происходящим, чтобы обеспечить соблюдение прав человека для заключённых».

Власти Косова пока никак не прокомментировали предложения датской стороны, заключает The Times.