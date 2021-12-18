Дворкович заявил о желании переизбираться на пост президента FIDE

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович примет участие в выборах главы организации в 2022 году.

«Я твердо намерен баллотироваться, и рад сегодня об этом объявить»», – передает ТАСС его слова.

Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года. Он с 2007 по 2010 год был вице-президентом Федерации шахмат РФ (ФШР), а с 2010 по 2014 год — председателем наблюдательного совета, в данный момент входит в попечительский совет ФШР. Также он занимал пост председателя оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу «Россия-2018».

В августе 2020 года сборная России выиграла у команды Индии в финале и стала победителем Всемирной шахматной онлайн-олимпиады. В первом финальном матче все шесть партий завершились вничью, во втором российская команда победила со счетом 4,5:1,5.

Дворкович отметил, что первая онлайн-олимпиада стала самым ярким событием в шахматном мире в период пандемии коронавируса. По его словам, победа российской сборной уже стала незабываемым событием для российских болельщиков и шахматистов.