 

Москвичей предупредили о мощном снегопаде

18.12.2021, 12:27, Новости дня
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Столичные спасатели сообщили о сильном снегопаде и гололедице с ночи субботы до утра воскресенья, информирует сайт главка МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 22.00 18 декабря до 10.00 19 декабря по городу Москве ожидается снег, местами сильный. На дорогах гололедица», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Также в МЧС рекомендовали водителям контролировать скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать резких маневров. Пешеходам рекомендуется использовать в одежде светоотражающие элементы.

Ранее сообщалось, что непогода стала причиной трех ДТП под Уфой 17 декабря, где столкнулись 15 машин.  



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