Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких

Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.

По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.

Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.

Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.