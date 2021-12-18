 

Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких

18.12.2021, 12:26, Новости дня
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Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.

По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.

Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.

Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.



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