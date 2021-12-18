Пушков рассказал о признаках планирования Альянсом войны с Россией

Алексей Пушков пояснил о признаках планирования НАТО войны с Россией. По словам сенатора и члена Совфеда, об этом говорит появление военных Североатлантического Альянса на границе Украины.

Сложившаяся в Украине ситуация и настроения властей могут привести к тому, что в НАТО признают ее неформальным членом Альянса. Целью такого решения станет использование ее в качестве плацдарма для угроз РФ. Пушков уверен, что в этом случае Украину начнут «насыщать оружием и превращать в военизированный кулак». Сейчас на Западе поддерживают «диалог ради диалога», а сами военные приготовления проходят с учетом данной стратегии.

Не так давно украинский президент Владимир Зеленский пояснил о продуктивной встрече с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По его словам, темой для встречи стала энергетическая безопасность Украины. Также было акцентировано внимание на вопросе деэскалации конфликта вокруг Киева. Зеленский после встречи заявил, что ценит неизменную и жесткую позицию Великобритании относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Незалежной, пишет издание «ПолитЭксперт».