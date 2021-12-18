 

Анча Баранова рассказала о причинах мутаций «Омикрон»-штамма коронавируса

18.12.2021, 12:25, Разное
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Анча Баранова пояснила о причинах мутаций нового и опасного «Омикрон»-штамма коронавируса. По словам биолога, появление варианта может иметь связь с передачами патогена от человека к грызунам и обратно.
Баранова проанализировала сведения ученых Вашингтонского университета об особенностях нового штамма. Специалисты изучили его мутации, опубликовав результаты исследования в статье. По словам Анчи Барановой, вариант патогена научился распознавать ACE2-рецептор не только у человека, но и у мышей. Объяснением этому могут быть многочисленные переходы вируса от людей к этим грызунам. Это позволило S-белку коронавируса лучше приспособиться и к рецептору мышей, и к таковому у человека. Именно последний считается «точкой входа» коронавируса в живой организм.

Баранова не верит в то, что возникновение «Омикрон»-штамма является искусственным. Ранее появлялись предположения, что он мутировал во время испытаний некоторых лекарственных препаратов. По словам биолога, у вируса множество возможностей для мутаций, так как он способен длительное время находиться в организме, в частности, людей, которые страдают от хронических недугов или являются иммунодефицитными. Мутагенез является случайным процессом, но к коронавирусу он не имеет никакого отношения. Ситуация усугубляется возможностью передачи патогенна от человека к животным.

Источник: ria.ru



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