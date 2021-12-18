 

Пенсионерам зачислят на карту по 14 000 рублей с конца декабря

18.12.2021, 12:25, Разное
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К концу декабря пенсионеры будут получать по 14 000 рублей. Суммы поступят уже в увеличенном виде.
На банковскую карту или через другой способ деньги станут зачислять 26 декабря. Тогда пожилым людям будут поступать пенсии, где учли плановую индексацию. Страховая выплата будет повышена на 5,9%. Часть людей получит их ранее обычного срока.

Из-за новогодних празднований план выдачи финансов может меняться. Те, кто должны были получать выплату с 1 по 9 января, получат ее уже в конце нынешнего месяца. Такие суммы поступят уже в повышенном виде, зачислив в среднем по 14 000 рублей.

Главным вариантом поставки денег станут банковские карты национальной платежной системы «Мир». Но есть жители, которые приняли решение получить их «Почтой России» или с помощью бескарточного счета в банке.



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