Мнение: Франция: день открытых убийств близок

Французы – передовики капиталистического соревнования по вопросу “Кто быстрей пройдет по пути сегрегации населения”. У них там 72% вакцинированных, они уже решили, что с остальными можно не церемониться. Спешат!

“Премьер Франции Жан Кастекс объявил сегодня , что в январе «санитарный паспорт» будет преобразован в «паспорт вакцинации». Результаты отрицательных тестов и свидетельства переболевших больше не будут приниматься во внимание. «Неприемлемо, –заявил Кастекс, что отказ нескольких миллионов французов от вакцинации ставит под угрозу жизнь целой страны и затрагивает повседневную жизнь подавляющего большинства французов, которые играли по [установленным для них] правилам с самого начала этого кризиса. […] Мы принимаем на себя ответственность за тяготы, которые придется нести невакцинированным».

Соответствующий проект будет представлен парламенту”.

Это означает, что во Франции перекрываются все легальные лазейки для “отказников” от прокалывания. Вопрос ставится ребром – “или-или”. Или ты прокололся по всей форме – или ты становишься ПОЛНЫМ ИЗГОЕМ. Тебе никуда нельзя, тебя выгоняют с работы – всё, в общем, по лермонтовскому “Пророку”:

“Когда же через стольный град

Я пробираюсь торопливо (рассказывает невакцинированный)

То старцы детям говорят

С улыбкою самолюбивой:

“Смотрите, вот урок для вас!

Он горд был, не ужился с нами.

Глупец! Мечтал уверить нас

Что бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:

Как он угрюм, и худ, и бледен.

Смотрите, как он наг и беден,

Как презирают все его!”

Дальше только, по Даниэлю, французскому правительству останется только еще ввести “Дни свободной охоты” – скажем, пятница каждой третьей недели месяца: когда любой француз получит право убить любого невакцинированного (без паспорта вакцинации) любым способом, и ему/ей за это ничего не будет. Наверняка на эту тему еще снимут несколько нравоучительных фильмов и напишут книги. Тогда фраза “Мы принимаем на себя ответственность за тяготы, которые придется нести невакцинированным” от имени премьера в полной мере приобретет свой и без того зловещий смысл.

Человечество на полном ходу въезжает в очередную антиутопию.

Почему ж Россия так позорно отстает от прогресса в плане массовой проколки? На самом деле – где как. Да, в среднем по стране коэффициент проколки – чуть больше 40%, но вот Москва рапортует, что тут доля привитых вполне на французском уровне – 72%. В Питере тоже немало. А если взять российскую армию – так и там и вовсе проколото чуть ли не 100% личного состава. Почему такая разница с остальной страной?

Ответ довольно обидный для прогресса. Получается, что у нас в стране уровень интеграции человека в корпоративное государство наиболее велик в столицах – которые заодно и наиболее “продвинутые” во всем остальном. Другими словами, Франция, Москва и Питер – это лидеры по ЗАКРЕПОЩЕНИЮ человека, по лишению его малейших человеческих прав, даже таких базовых, как свобода распоряжения собственным телом. Чем выше уровень прогресса и уровня жизни – тем более беззащитны люди перед Молохом государства и корпораций.

Российскую провинцию от тотальной проколки спасает только лишь минимальный уровень интегрированности тамошних жителей в Дивный Мир Прогресса. Дикость, проще говоря. Дикие – значит, свободные.

Но скоро на всех диких объявят охоту. По образцу Франции, Германии и других передовых государств.

Остается только поразиться гению Лермонтова. Меня еще в детстве очень занимала эта его характеристика улыбки старцев – “с улыбкою самолюбивой”. Почему “самолюбивой”?! Какое-то странное, вроде бы неуместное определение, гадал я.

И только теперь, глядя вокруг и читая иные комменты, понимаешь: точно! Чем больше человек реально раздавлен – тем больше в нем самолюбия. Даже самолюбования.