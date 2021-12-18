Личное: “Приглашал на свадьбу”

А здесь автор хочет перестать думать о любовнике, который ее любит, и спрашивает, как это сделать.

Никак.

Никак нельзя сознательно уменьшить значимость человека, если ваша значимость для него велика.

В случае автора только, игнорируя его сообщения, переводя фокус на детей, на свои дела, и терпеливо дожидаясь, что ее значимость для героя тоже снизится и он отстанет.

Вот это тот самый случай, когда волевым путем нельзя снизить значимость человека.

В случае вашей низкой значимости можно и, сняв корону, можно легко.

Кто опишет отличия?

Только, народ, не надо на основании этого полевого закона делать вывод, что если вы не можете разлюбить, значит вас любят.

Скорее всего вы просто не можете снять корону.

Ситуации, когда вы любите, вас любят, но вы не можете быть вместе, очень редки. Кто перечислит все варианты?

kiravictorova

Здравствуйте, evo_lutio.

Надеюсь, что моё письмо попадет на разбор.

Хочу понять, как правильно себя вести в моей ситуации.

Бывший любовник начал проявлять активность на моей страничке в ТикТок. У меня была моя реальная страничка и он был подписан. 3 месяца назад я перестала выкладывать видео, в основном музыку, и создала новый аккаунт. Нашла свою тему, начала вести и люди стали подписываться и лайкать. Я не хотела, чтобы кто то из знакомых увидел страницу, поэтому там было только моё имя и видео моего хобби. Месяц назад он подписался на эту страницу. Я подумала, что мало ли, видео набирает под миллион просмотров, я в реках, он просто так подписался не зная кто я.

Через неделю он начал лайкать посты, ещё через неделю комментировать, стало понятно, что он знает, что это я, да и есть старые видео с моим лицом в начале ведения, но эти посты сильно далеко, как то он спросил под старым постом” в городе ли я” . Я ответила, что да. И вот уже в течении месяца раз в несколько дней он лайкает какое-нибудь старое видео или ставит эмодзи. А вчера под одним из видео, где мы с подписчиками обсуждали здоровье, я приболела и мне отвечали, что тоже, случился такой мини диалог с ним. Я думаю, что я не правильно отвечала.

Он: когда же ты перестанешь болеть?

Я: надеюсь, что скоро.

Он: хватит уже болеть, приходи ко мне на свадьбу в феврале.

Я: в роли подружки жениха? 😁

Он: ну да.

Я:👌

Он продолжил оставлять эмодзи на других видео, в день по паре ставит. Мне бы хотелось понять, что я могу сделать, могу ли я его заблокировать или не стоит обращать внимания на него.

Мы с ним знакомы 17 лет, 5 лет были любовниками. И он и я в браке . Два года назад он развёлся и предложил мне тоже это сделать. Я не решилась, у меня двое детей. Летом прошлого года мы поругались, потому что он говорил, чтобы я уходила к нему, он живёт один и встречались мы у него дома, или он все расскажет мужу, я сказала, что мне подумать нужно, и дети, говорил что не проблема, всем места хватит (у него взрослая дочь от первого брака). Потом писал тоже что женится и приглашал на свадьбу, но когда встретились, сказал что соврал, что я ревновала и встретиламь. Перед НГ 2021 мы поругались. До марта мы переписывались, то я писала, то он, встретились, но для чего обычно встречаются любовники не получилось у него. Я поняла, что не привлекаю его больше, хотя в переписке он писал совсем другое, и когда мы договорились встретиться снова, то утром перед встречей я написала, что не приеду, что не вижу смысла. Попереписывались и он прислал голосовое, что я наверное права, а он не может делить меня с мужем, что любит безумно, что думает о муже, когда я ухожу домой и ему плохо, что я не с ним.

После этого он писал пару раз, про встречу, я отвечала, что не вижу смысла, т к на встрече было видно, что я его не привлекаю. А он отвечал, что это не так, что давно меня не видел, что очень привлекаю, что любит, что просто перенервничал. Хотя я тогда ехала просто встретиться, про секс он начал говорить и приставать, а я могла просто побыть с ним, поболтать и уйти потом

Сама я скучала, страдала и очень хотела просто побыть с ним рядом, без всего интимного.

Номер с которого мы общались я отключила и три месяца не выходила в ватсап.

И вот сейчас он в тик ток зовёт на свадьбу. Я конечно, понимаю что это ерунда, от скуки он вообще пишет. А может и похвастаться хочет. И пока я вижу его лайки и эмодзи я начинаю вспоминать все что было и понимаю, что фигура его опять растёт. Правильно ли будет его там заблокировать или вообще перестать вести тик ток?

Спасибо за разбор. Помогите пожалуйста остановить этот поток фантазий и воспоминаний о нем.