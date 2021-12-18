Байден ведет переговоры с Путиным и троллит нас. Перед переговорами нам не звонит, но в заявлении Белого дома – “ни слова об Украине без Украины” – Богдан

Об этом он заявил в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в контексте разговора о том, что украинские власти подписывают договоренности с международными партнерами, а потом не выполняют их.

“Как можно ходить и всех кидать на всех уровнях? На всех. На самых-самых высших уровнях. Так мы в конце имеем то, что мы имеем на сегодняшний день. Это коллапс. Дипломатический коллапс. На этом уровне слово стоит… Дипломатия – это наука, как долго говорить и ничего не пообещать. А когда ты что-то пообещал, ты должен разбиться в говно, но сделать. А когда тебе уже не верят, тебя заставляют подписать. А ты и тут умудряешься кинуть”, – возмутился он.

Богдан назвал происходящее трагедией и вспомнил о переговорах президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

“Ты понимаешь, где мы сейчас находимся? В какой стадии мировой истории? Ты понимаешь, что Байден ведет переговоры с Путиным и они нас троллят? Байден ведет переговоры с Путиным, перед переговорами звонит президенту Франции, премьер-министру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит. А в заявлении публичном пресс-службы [Белого дома] – вчера тоже появилось – “дотримуючись принципу “ні слова про Україну без України”. Они же троллят нас. Они просто прикалываются. А мы, гордые, берем эту фразу и идем: “Смотрите. Мы вот всем доказали”, – продолжил он.

“Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. “Выполняй”. А как он будет их выполнять? Это харакири”. Полный текст интервью Богдана Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Байден и Путин провели разговор по защищенному каналу видеосвязи 7 декабря. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Байден после видеоконференции с Путиным провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Италии, сообщил его советник по нацбезопасности Джейк Салливан. Он отметил, что 9 декабря глава Белого дома позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Комментируя слова Салливана, журналист BuzzFeed Кристофер Миллер рассказал, что в Офисе президента Украины ему говорили, что надеялись на звонок Байдена 7 декабря.

Байден и Зеленский побеседовали 9 декабря, разговор продлился полтора часа. В целом это была “очень теплая беседа, очень откровенная”, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Байден во время беседы c Зеленским отметил, что США, их союзники и партнеры привержены принципу “никаких решений или обсуждений по Украине без Украины”. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о вступлении в НАТО – это только решение украинского народа.

Лидеры двух стран также призвали РФ снизить напряжение, поскольку дипломатия – лучший способ добиться прогресса, сообщили в Белом доме.

10 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге сказала, что США придерживаются принципа “не обсуждать проблемы без участия ключевых игроков, будь то обсуждение Украины без Украины или обсуждение НАТО без НАТО”.



Дмитрий ГОРДОН

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