Россия продолжает наращивать войска, техника уже менее чем в 50 км от украинской границы – CNN

На снимках последних дней, сделанных компанией космических технологий Maxar Technologies видно, что российская военная техника размещалась в 30 милях (около 48 км) от линии украинской границы, сообщает CNN.

Отмечается, что для перевозок войск и техники Россия использует, в том числе, коммерческие авиа и железнодорожные компании. Аналогичным образом россияне действовали весной, во время предыдущего наращивания военных сил.

По оценкам американской разведки, на границе с Украиной и вокруг нее развернуто более 50 так называемых батальонных тактических групп, и еще несколько находятся в пути. Эти группы представляют собой самодостаточные боевые единицы с комбинацией войск, артиллерии, противотанкового вооружения, разведывательных и инженерных частей. “БТГ, как их называют, играли ведущую роль в военной деятельности России в Украине в 2014 году”, – отмечает CNN.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины и потребовал “надежных, юридически зафиксированных гарантий”, что НАТО не будет расширяться на восток. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал свои предложения по “гарантиям безопасности”, согласно которым США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс и военного сотрудничества с государствами, ранее входившими в СССР.

Украина тоже выдвинула свои требования в ответ на заявления Кремля.

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