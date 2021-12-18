В РФ за сутки выявили 27,4 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в РФ выявили 27 434 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 27 434 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 7,5% – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».

Всего в стране выявлено 10 186 823 человек в 85 регионах.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2283, Санкт-Петербурге – 1997, Московской области – 1683.

Также за сутки зафиксировано 1076 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончалось 296 180 человека.

Накануне в РФ выявили 27 743 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 309.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.