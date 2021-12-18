Суд вынес приговор обвиняемой в хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму

Центральный районный суд Симферополя приговорил обвиняемую в хищении 94 млн рублей при строительстве СИЗО в Крыму к 4,5 года лишения свободы условно и штрафу, сообщили в пресс-службе суда.

«[Суд приговорил к] 4,5 года лишения свободы условно, 600 тыс. рублей штрафа, четыре года испытательного срока и чуть более 94 млн рублей подсудимая обязана возместить ФСИН», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

При этом источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о генеральном директоре ООО «Юнистрой» Майи Гагуа.

По делу проходят три человека – Андрей Угланов, бывший фактический владелец компании «Юнистрой», бывший руководитель учрежденного ФСИН ФГУП «Строительное управление 23» Валерий Каклюгин и бывший генеральный директор «Юнистроя» Майя Гагуа.

Из материалов дела следует, что Коршунова обвиняют в хищении 94,6 млн рублей при строительстве СИЗО в Симферополе. Так, в документах отмечается, что Коршунов, Каклюгин и Угланов во второй половине 2015 года «вступили в преступный сговор на совершение хищения путем обмана и злоупотребления доверием части денежных средств федерального бюджета в особо крупном размере, выделяемых на строительство следственного изолятора на 366 мест в Симферополе».

Коршунова признали виновным в растратах при поставках сахара и топлива и назначили наказание в виде 9 лет колонии общего режима. По версии следствия, в 2016 году Коршунов и Алексеева привлекли предпринимательницу Марину Дюкову к участию в аукционах на поставку сахара и топлива для ФСИН по завышенной стоимости, ущерб составил более 155 млн рублей.

Напомним, Коршунов был задержан в сентябре 2017 года. По некоторым данным, речь шла о недостаче при строительстве СИЗО «Кресты-2».

Тогда же была арестована предпринимательница Марина Дюкова, в ноябре 2018 года ее приговорили к 2,5 годам колонии за преступный сговор с Коршуновым.