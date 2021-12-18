 

В США испугались удара РФ по американскому флоту

18.12.2021, 11:42, Новости дня
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Россия в случае военного конфликта может разгромить авианосную ударную группу ВМФ США, называемую по-другому «ковчегом демократии», сообщил журналист Марк Эпископос в статье для National Interest.

Он уточнил, что РФ всегда была сухопутной державой, где военно-морской флот используется в основном для защиты границ страны. США в свою очередь нуждаются у сильных ВМС, чтобы противостоять угрозам в глобальном масштабе, передает «Рамблер».

Эпикопоса пишет, что у РФ нет собственной авианосной ударной группы, однако Москва осознает, какой урон может нанести американская АУГ.

Обозреватель указал, что у РФ есть главное оружие против ударной группы – крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».

Ранее иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях РФ и стран Запада.



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