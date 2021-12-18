 

Названы кандидатуры от России на конкурс «Евровидение-2022»

18.12.2021, 11:41, Разное
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Конкурс «Евровидение» в 2022 году пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Сейчас активно идет поиск кандидатов от стран-участниц, а представить Россию может один из шести артистов.

В следующем году пройдет 66-й по счету песенный конкурс. Представлять Россию может Диана Анкудинова. Ее кандидатуру эксперты считают самой вероятной. Недавно появились сведения, что именно ее продюсеры «Евровидения» готовят к поездке и выступлению. Также побороться за победу может Клава Кока, которая сейчас работает «под крылом» Филиппа Киркорова. Поп-король в последние годы активно готовит своих участников на конкурс, однако пока никто из них не смог стать победителем.

Возможным участником шоу называют и Григория Лепса. Сам он много раз говорил о желании поучаствовать в этом песенном конкурсе. В социальных сетях многие фолловеры предлагают отправить в Турин Даню Милохина, Егора Крида или Ваню Дмитренко.



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