 

Даня Милохин и Евгения Медведева после поцелуя рассказали о личной жизни

18.12.2021, 11:40, Разное
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Даня Милохин и Евгения Медведева в интервью рассказали о личной жизни после их поцелуя в «Ледниковом периоде». Многие фанаты ранее подозревали, что между ними вспыхнули романтические чувства, а после недавнего события убедились в своих догадках.
Тем не менее, пара не подтвердила эти слухи. В рамках интервью Даня Милохин рассказал, что всех людей делит на «чужих и своих». Его партнерша попадает в первую категорию. Фигуристка же призналась, что более-менее знает тиктокера, так как он во время одной из первых встреч в течение полутора часов рассказывал о своем прошлом.

Она даже поставила в качестве заставки на свой смартфон их совместную фотографию. Этот кадр напоминает ей, как они пытались выполнить поддержку, но из-за неумения Милохина они постоянно падали. Сейчас же прогресс артиста заметен, а во время катания Медведева «кайфует», пишет издание NewInform.



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