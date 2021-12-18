Даня Милохин и Евгения Медведева после поцелуя рассказали о личной жизни

Даня Милохин и Евгения Медведева в интервью рассказали о личной жизни после их поцелуя в «Ледниковом периоде». Многие фанаты ранее подозревали, что между ними вспыхнули романтические чувства, а после недавнего события убедились в своих догадках.

Тем не менее, пара не подтвердила эти слухи. В рамках интервью Даня Милохин рассказал, что всех людей делит на «чужих и своих». Его партнерша попадает в первую категорию. Фигуристка же призналась, что более-менее знает тиктокера, так как он во время одной из первых встреч в течение полутора часов рассказывал о своем прошлом.

Она даже поставила в качестве заставки на свой смартфон их совместную фотографию. Этот кадр напоминает ей, как они пытались выполнить поддержку, но из-за неумения Милохина они постоянно падали. Сейчас же прогресс артиста заметен, а во время катания Медведева «кайфует», пишет издание NewInform.