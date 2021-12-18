 

Валерий Меладзе не испытывает чувства вины из-за злоупотребления алкоголем

18.12.2021, 11:40, Разное
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Валерий Меладзе стал гостем проекта «Русские перцы», который выходит в эфире «Русского радио». Артист рассказал, что не испытывает чувства вины из-за злоупотребления алкогольными напитками.
По словам Меладзе, ранее ситуация была обратной, однако со временем он начал думать иначе. Артист, поразмыслив, дал себе слово, что винить себя не будет, если выпьет больше положенного, так как исправить ничего уже нельзя. Однако ответственности за сказанные слова или совершенные поступки в таком состоянии он с себя не снимает, так как готов отвечать за это.

Сейчас Валерий Меладзе занят заботами о дочери, которую ему родила супруга Альбина Джанабаева. Девочка появилась на свет в апреле текущего года, звездные родители назвали ее Агатой. Также супруги воспитывают двоих сыновей, а в предыдущем браке у Меладзе родились трое дочерей, пишет NewInform.



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