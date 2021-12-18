 

В Украине подтвердили первый случай заражения штаммом “Омикрон”

18.12.2021, 11:20, Новости дня
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“Лицо, оказавшееся инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении. Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц”, – написал он. 

Ляшко призвал украинцев вакцинироваться и избегать поездок в страны, где циркулирует этот штамм. 

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2512751555523620

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

В связи с распространением штамма Министерство иностранных дел Украины 29 ноября рекомендовало украинцам отказаться от поездок в семь стран, а Кабинет Министров запретил с 3 декабря въезд граждан из восьми стран.

По состоянию на 9 декабря случаи заражения людей этим вариантом были выявлены в 63 странах, сообщали в ВОЗ. 13 декабря стало известно о первом случае смерти от коронавирусной болезни, спровоцированной штаммом “Омикрон”. 16 декабря первый случай заражения “Омикроном” подтвердили в Польше. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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