 

“С карандашом для губ я немного переборщила”. Клум показала, как выглядела в 17 лет

18.12.2021, 11:20, Новости дня
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В кадре Клум позирует в белой шляпе-пилотке, а также с обведенными карандашом губами и глазами.

“17 лет, мечтаю стать моделью. С карандашом для губ я немного переборщила”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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