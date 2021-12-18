 

На шахте во Львовской области произошел обвал, погиб шахтер

18.12.2021, 11:20, Новости дня
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“Из шахты “Надежда” (Львовская область) сообщают о гибели шахтера 1986 года рождения. На глубине 544 м. в 164 бортовом штреке произошел обвал породы”, – написал Волынец.

По его информации, на место происшествия выехали два отделения горноспасательной службы.

“По сообщению спасателей, медсестра подземного медицинского пункта оказывала помощь, но, к сожалению, по дороге на поверхность горняк умер”, – добавил он.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/968856157056961

Народный депутат от “Слуги народа” Юрий Камельчук в эфире канала “Наш” уточнил, что в результате обвала засыпало трое шахтеров. Двое из них выжили.

При этом Волынец и Камельчук устроили перепалку в эфире и обвинили друг друга в спекуляциях на людской гибели. Волынец обвинил Камельчука в том, что провластная фракция не поддерживает нужные шахтерам законы и постановления в Раде, относительно, в частности, долгов по зарплатам, а тот в ответ спросил главу профсоюза, “что он сделал для них за столько лет”. 

https://www.facebook.com/yuriy.kamelchuk/videos/494314041903026/

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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