 

Розовый или каштановый. Какие оттенки волос актуальны для зимы

18.12.2021, 11:18, Разное
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Чтобы разнообразить свой образ и добавить ему немного яркости, стоит покрасить волосы. Этой зимой в моде будет несколько ярких, насыщенных и красивых тонов. Они помогут сделать образ невероятным и добавить глубину прядям. Вот эти оттенки.

Медный

Это красивый, но нежный цвет, который поможет оживить образ и сделать его более ярким. Медный цвет (главное фото) сочетается почти с любым оттенком кожи, так как имеет в основе золотистые и оранжевые тона.

Персиково-розовый

Этот цвет напоминает летний ярко-розовый, но он более мягкий и приглушенный.

Лучше всего подходит девушкам со светлой кожей, а также голубыми или зелеными глазами.

Коричневый эспрессо

Этот цвет напоминает каштановый, но он выглядит более роскошно и придает прядям красивое глянцевое сияние. Можно дополнительно сделать шатуш, чтобы цвет волос был более глубоким.

Ледяной блонд

Этот красивый холодный оттенок волос хорошо подходит для любого сезона. Такой цвет хорошо оттеняет белоснежную кожу.

Черный вороной

Такой оттенок глубокий, насыщенный и яркий. Черный вороной помогает добавить визуально глубины прядям, сделать их здоровыми и блестящими.

Приглушенный красный

В этом цвете волос сочетается несколько тонов, от бордовых до медных. Чтобы оттенок оставался ярким и насыщенным, нужно регулярно ухаживать за волосами.



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