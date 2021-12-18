Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности
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Россия предлагает Вашингтону провести исключительно двусторонние переговоры по гарантиям безопасности, поскольку вовлечение других стран сделает их бессмысленными, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.
Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
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