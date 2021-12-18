Россия предложила США двусторонние переговоры по гарантиям безопасности

Россия предлагает Вашингтону провести исключительно двусторонние переговоры по гарантиям безопасности, поскольку вовлечение других стран сделает их бессмысленными, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы предлагаем переговоры на двусторонней основе с США. Если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это все в прениях и словоблудии», – передает его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.

Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.