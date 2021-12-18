В Краматорске пожар повредил 10 автомобилей скорой помощи – полиция
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На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского районного управления Нацполиции. Все сотрудники диспетчерской были эвакуированы.
“Предварительно установлено, что в результате пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи”, – говорится в сообщении. Причина пожара еще не известна.
Фото: dn.dsns.gov.ua
В полиции пока не открывали производство – ждут выводов от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В ГСЧС, в свою очередь, приводят немного другие данные – по информации спасателей, огонь уничтожил два автомобиля и повредил еще четыре, а четыре “скорых” удалось спасти.
В результате пожара пострадал 57-летний водитель одной из машин.
Фото: dn.dsns.gov.ua
Огонь тушили 22 спасателя при помощи пяти единиц техники.
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