 

В Краматорске пожар повредил 10 автомобилей скорой помощи – полиция

18.12.2021, 10:36, Новости дня
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На месте происшествия работали спасатели и следственно-оперативная группа Краматорского районного управления Нацполиции. Все сотрудники диспетчерской были эвакуированы.

“Предварительно установлено, что в результате пожара повреждено 10 автомобилей скорой помощи”, – говорится в сообщении. Причина пожара еще не известна. 

Фото: dn.dsns.gov.ua

В полиции пока не открывали производство – ждут выводов от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ГСЧС, в свою очередь, приводят немного другие данные – по информации спасателей, огонь уничтожил два автомобиля и повредил еще четыре, а четыре “скорых” удалось спасти.

В результате пожара пострадал 57-летний водитель одной из машин.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Огонь тушили 22 спасателя при помощи пяти единиц техники. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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