Криштиану Роналду рассекретил пол будущих двойняшек

Также на видео присутствуют сын и дочь Роналдо – Криштиану-младший и Алана-Мартина, которые держали в руках воздушные шары.

“Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается”, – подписал свою публикацию 36-летний футболист.

Видео Роналду в соцсети посмотрели около 26 млн раз.

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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Контекст:

Роналду – пятикратный обладатель “Золотого мяча”.

27 августа он перешел в “Манчестер Юнайтед”, до этого с 2018 года португалец выступал за итальянский клуб “Ювентус”.

Вместе с подругой Джорджиной Родригес футболист воспитывает общую дочь Алану-Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей: Криштиану-младшего, Еву и Матео.

28 октября 2021 года Роналду, сообщил, что Родригес беременна двойней.

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