Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Жительница Китая Алимихан Сейти умерла на 136-м году жизни, сообщило агентство Синьхуа.

Женщина проживала в округе Кашгар Синьцзян-Уйгурского автономного района. Отмечается, что китаянка вела довольно активный образ жизни. Алимихан Сейти занималась домашним хозяйством, обходилась практически без чужой помощи, регулярно гуляла и помогала внукам ухаживать за правнуками, передает ТАСС.

Поселок Кумушерик, где жила Алимихан Сейти, известен в КНР как деревня долгожителей: там проживает много людей старше 90 лет. Власти регулярно организуют бесплатные медицинские обследования, предоставляя гражданам льготное лечение.

Накануне сообщалось, что старейший Герой Советского Союза, участник советско-финской и Великой Отечественной войны Василий Мичурин умер в Минске на 106-м году жизни.