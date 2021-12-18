Вирусолог Чумаков не исключил появления опасного гибрида «омикрона» и «дельты»

В будущем вместо «омикрона» может появиться более патогенный штамм коронавируса. Он будет обладать высокой заразностью и сохранит патогенность штамма «дельта», сказал газете ВЗГЛЯД вирусолог Петр Чумаков. Сейчас в РФ насчитывается несколько десятков зараженных штаммом омикрон.

«Никто не может предположить, какие черты будут отличать следующий штамм, который появится после «омикрона»… Никто не ожидал, что «омикрон» так быстро наберет большое количество мутаций, которое сделает его сравнительно слабопатогенным», – говорит главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Однако в будущем может появиться штамм, «который будет обладать высокой заразностью, но при этом сохранит патогенность штамма «дельта», предупредил профессор. «Штамм «омикрон» распространяется очень быстро и вытесняет «дельту», потому что он значительно более заразный, примерно в пять раз», – отметил собеседник.

Если после «омикрона» появится более заразный штамм, «то он сможет вытеснить «омикрон». «Тогда будет еще одна волна заболеваний. Но этого может не случиться вообще», – отметил Чумаков.

Собеседник предположил, что процесс эволюции штаммов коронавируса «пойдет по пути ослабления патогенности». «Все-таки это один из последних таких вариантов, которые позволят быстро набрать критическое количество людей, которые будут иметь устойчивость. Переболеют либо бессимптомно, либо с минимальными симптомами. И таким образом пандемия может заглохнуть. Особенно на фоне массивной вакцинации», – надеется Чумаков.

По его словам, новые штаммы коронавируса наверняка будут появляться, «потому что геном этого вируса достаточно нестабильный». «Другое дело, будут ли эти изменения приводить к каким-то существенным изменениям свойств вируса, который позволит ему вытеснить существующий», – подытожил профессор.

Первыми штамм «омикрон» обнаружили в конце ноября вирусологи из ЮАР. В нем оказалось 32 мутации. Также отмечалась его высокая заразность и устойчивость к вакцинам. В пятницу президент РФ Владимир Путин заявил, что последствия нового штамма пока непонятны, однако он быстрее распространяется. «Посмотрите, что происходит в относительно благополучных странах, имею в виду в том числе распространение нового так называемого омикрона. Еще непонятны последствия. Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди переболеют», – сказал Путин.

Пока в РФ выявлено 25 случаев заражения «омикрон-штаммом». Некоторые вирусологи высказывали опасения о том, что этот штамм может начать активно распространяться в РФ в январе следующего года. Наиболее эффективной защитой от «омикрона», по словам главы национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, остается вакцинация «Спутником V» и повторная вакцинация однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» через шесть месяцев.