 

Москва обвинила США в нежелании отказаться от собственных шаблонов в отношениях с Россией

18.12.2021, 10:14, Новости дня
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США все еще не готовы отказаться от собственных шаблонов для улучшения отношений с Москвой, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Такой ситуации, как в отношениях с США, никогда не было. Надеюсь, что американцы не недооценивают то, насколько все изменилось – и не в лучшую сторону. И пока, к сожалению, нет признаков, что они готовы отрешиться от собственных шаблонов», – передает его слова ТАСС.

Россия предложила Вашингтону провести исключительно двусторонние переговоры по гарантиям безопасности, поскольку вовлечение других стран сделает их.

Ранее сообщалось, что Белый дом считает неприемлемыми часть предложений Москвы, содержащихся в проекте Договора между Россией и США о гарантиях безопасности.

Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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