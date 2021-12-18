Переболевшие коронавирусом люди в пять раз чаще заражаются «Омикрон»-штаммом

Люди, которые переболели коронавирусом, в пять раз чаще заражаются новым «Омикрон»-штаммом, если сравнивать с «Дельта»-вариантом. Об этом рассказали исследователи из Имперского колледжа в Лондоне.

Ранее переболевшие COVID-19 получали естественную защиту в течение полугода. Ее эффективность до появления «Омикрон»-штамма составляла 85%, однако в настоящее время этот показатель снизился до 19%.

Ведущий эпидемиолог колледжа Нил Фергюссон отметил, что последние исследования доказывают, насколько сильно новый вариант коронавируса может обходить иммунитет человека. При этом не важно, переболел он до этого или прошел полный курс вакцинации. Также выяснилось, что вакцины Pfizer, BioNTech и AstraZeneca эффективны лишь на 20%, однако после бустерной инъекции показатель повышается до 55-80%.

Разработанная в РФ вакцина «Спутник V» продемонстрировала высокую эффективность против «Омикрон»-варианта. Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций. Отечественный препарат защищает людей и от тяжелого течения недуга. Руководитель центра Гамалеи Александр Гинзбург ранее сообщал, что самой эффективной станет схема, по которой человека сначала получает две дозы «Спутника V», а спустя шесть месяцев ревакцинируется «Спутником Лайт», пишет «ПолитЭксперт».