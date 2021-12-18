«Всего за два года превратил театр в антрепризу»: Александра Захарова недовольна работой Марка Варшавера

Два года тому назад Марк Варшавер был назначен художественным руководителем «Ленкома», заменив на этом посту ушедшего из жизни Марка Захарова. К слову, дочь покойного режиссера, актриса Александра Захарова убеждена, что с того самого момента в театре творится сплошной беспредел.

Марк Варшавер периодически упоминает тот факт, что он всегда дружил со своим покойным предшественником, вот только его наследница отмечает обратное. По ее словам, Марк Анатольевич не очень любил общаться с Варшавером, поскольку это общение его тяготило.

Более того, Александра Марковна определенно недовольна тем, что происходит с театром в годы, пока им руководит 74-летний Марк Борисович.

«Нынешний директор театра напоминает одного из героев пьесы Шварца. Он 40 лет стоял у отца за спиной, а теперь получил в свои руки один из лучших театров. Всего за два года он его превратил в стационарную антрепризу. При жизни отца он просто молчал, но в последние пару лет бесконечно дает интервью, не переставая себя славить и пересчитывать пенсии артисток. О театральном творчестве ему, очевидно, сказать попросту нечего», – возмущается Захарова.

Источник: teleprogramma.pro