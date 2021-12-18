 

«Всего за два года превратил театр в антрепризу»: Александра Захарова недовольна работой Марка Варшавера

18.12.2021, 10:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Два года тому назад Марк Варшавер был назначен художественным руководителем «Ленкома», заменив на этом посту ушедшего из жизни Марка Захарова. К слову, дочь покойного режиссера, актриса Александра Захарова убеждена, что с того самого момента в театре творится сплошной беспредел.
Марк Варшавер периодически упоминает тот факт, что он всегда дружил со своим покойным предшественником, вот только его наследница отмечает обратное. По ее словам, Марк Анатольевич не очень любил общаться с Варшавером, поскольку это общение его тяготило.

Более того, Александра Марковна определенно недовольна тем, что происходит с театром в годы, пока им руководит 74-летний Марк Борисович.

«Нынешний директор театра напоминает одного из героев пьесы Шварца. Он 40 лет стоял у отца за спиной, а теперь получил в свои руки один из лучших театров. Всего за два года он его превратил в стационарную антрепризу. При жизни отца он просто молчал, но в последние пару лет бесконечно дает интервью, не переставая себя славить и пересчитывать пенсии артисток. О театральном творчестве ему, очевидно, сказать попросту нечего», – возмущается Захарова.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02 / В Челябинской области произошло смертельное ДТП

15.06 / Ученые выяснили, что младенцы способны вырабатывать сильный иммунный ответ на SARS-CoV-2

30.01 / Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой

25.03 / Мнение: Фокус с битой

25.01 / Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного “Человека-амфибии”

03.02 / Мнение: Посадили все-таки

31.08 / Россиянин выиграл рекордные полмиллиарда рублей в лотерею

24.09 / Неизлечимые

24.08 / Операцию по задержанию вагнеровцев спецслужбы Украины проводили совместно с США, и теперь доверие к нашим властям в американском разведсообществе подорвано

27.06 / Мнение: Легко ли быть негром в России?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика