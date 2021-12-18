В Украине за сутки сделали 137 тыс. прививок от коронавируса, 60 человек получили третью дозу

“Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек”, – говорится в сообщении.

С начала кампании по иммунизации в Украине сделали почти 27,3 млн прививок, вакцинировали 14,35 млн человек.

Первую дозу получили 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024. Дополнительные дозы ввели 74 украинцам.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2023825037780591

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешили введение третьей дозы вакцины от коронавируса, граждане начали их получать 16 декабря.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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