 

Мэрия Москвы временно запретила смеяться на улице, где находится посольство КНДР

18.12.2021, 9:51, Разное
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С 8 утра в субботу, 18 декабря, москвичам и гостям столицы запрещено смеяться на улице Мосфильмовской, где находится посольство Северной Кореи.

Это связано с 10-летием со дня смерти второго руководителя КНДР Ким Чен Ира.

Ким Чен Ир скончался 17 декабря 2011 года. Сейчас в КНДР объявлен всеобщий траур и введён десятидневный запрет на развлечения, употребление алкоголя и смех. Из уважения к скорби северокорейского народа Мэр Москвы ввёл аналогичные ограничения на улице Мосфильмовской. На всём её протяжении, а также на один квартал влево и вправо запрещено продавать алкоголь и «демонстрировать любые признаки счастья».

– Генералиссимус Ким Чен Ир многое сделал для того, чтобы сблизить Россию и Северную Корею, он всегда был примером и маяком для всех россиян. В эти скорбные дни мы отдаём ему дань уважения и присоединяемся к печали наших друзей, – заявил Сергей Собянин.

В зону ограничений попадает киностудия «Мосфильм», где приостановят съёмки комедийных картин, а также расположенные на улице Мосфильмовской посольства иностранных государств, которым придётся отказаться от публичного празднования Рождества. Также в зону ограничений попадает «депутатский» дом на улице Улофа Пальме. В мэрии сообщили, что послаблений по продаже алкоголя для депутатов не будет.

Следить за соблюдением запрета и привлекать к ответственности нарушителей будет полк полиции по охране дипломатических представительств. Его сотрудников перевели на усиленный режим несения службы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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