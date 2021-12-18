«Нет данных для анализа» – нейросеть раскрыла похищение Евгения Ройзмана по отсутствию мата в Twitter

Нейросеть «Гоблин», созданная для анализа Twitter-аккаунта Евгения Ройзмана, помогла обнаружить его похищение.

Авторы проекта обратили внимание на резкое сокращение количества обсценной лексики в постах, что привело к фактическому прекращению работы программы.

– Несколько дней подряд с «Гоблином» творилось что-то странное: он плохо работал, выдавал ошибки категории «Неоригинальный контент» и «Сбой в анализе стилистики», самовольно перезагружался, а затем и вовсе отключился, – рассказал создатель нейросети Василий Рыбников. – Мы начали просматривать Twitter Евгения сами, провели статистический анализ и заметили, что после твита об отъезде на дачу у него сильно изменился стиль письма. Если до этого на 100 твитов Евгений матерился примерно в 80 случаях, то теперь число матерных сообщений упало на порядок. Мы несколько раз безуспешно попытались выйти на связь, связались с близкими, а затем обратились в полицию.

Полиция быстро вышла на след похитителей: ими оказались двое профессоров филологического факультета УРФУ. Они похитили бывшего мэра во время пробежки, затолкали в багажник автомашины и увезли в загородный дом в лесу под Екатеринбургом, где заставляли читать книги по этикету. Всё это время учёные вели блог вместо него. Теперь фигуранты дела раскаиваются, но заявляют, что их единственной целью было поддержание культурного уровня города.

– Стыдно должно быть! У нас город-миллионник, пятый по численности в стране, ЭКСПО, чемпионаты миры проводятся, метро есть! А лицо нашего города в прошлом, один из самых авторитетных людей региона в настоящем, ведёт себя так, будто у него даже не одна, не две, а пять ходок за плечами! Стыдно, господа, – посетовал инициатор похищения, профессор кафедры современного русского языка Николай Беляев.

В настоящий момент преступники находятся под стражей, а Ройзману вернули доступ к его соцсетям.

– Срали да упали, е***ые фашисты 🙂 – прокомментировал он произошедшую историю.

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